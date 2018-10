Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica vai recorrer de multa imposta por música alusiva à tourada

Federação Portuguesa de Futebol exigiu o pagamento de uma multa de 765 euros aos encarnados.

12:23

O SL Benfica vai recorrer da decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol de pagamento da multa de 765 euros por causa da passagem de uma música alusiva à tourada nos altifalantes do Estádio da Luz, após a vitória por 1-0, frente ao FC Porto.



Segundo a explicação avançada no mapa de castigos que foi terça-feira divulgado, os encarnados foram punidos por terem violado os "deveres de correção e urbanidade", segundo avançou o Record.



O castigo aplicado às águias é o resultado do relatório dos delegados da Liga que se encontravam no Estádio da Luz – Nuno Pedro e Rui Manhoso –, que define o seguinte:



"Depois do jogo ter terminado e quando as equipas regressavam aos balneários, foi difundida através da aparelhagem sonora do estádio uma música do género ‘Pasodoble’ [Estilo musical utilizado nas corridas de touros]."