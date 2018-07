Betis põe fãs à procura de William Carvalho e Sporting confirma negócio

Médio português foi apresentado de forma muito original. Negócio rende até 20 milhões ao Sporting.

Encuentra al nuevo futbolista del #RealBetis pic.twitter.com/jcMJ4Vawex — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 13, 2018

El del Gorro Verde, William Carvalho pic.twitter.com/k6aX24wOvf — Antonio Manuel (@Beticofrade24) 13 de julho de 2018

O Betis confirmou a contratação de William Carvalho, internacional português que assinou até 2023. A notícia chegou através do Twitter, em dois posts originais.Primeiro, o clube publicou uma imagem da personagem Wally, convidando os adeptos a encontrar o português num labirinto.Um adepto encontrou William com um barrete verde, no canto inferiror direito da imagem.

Depois, o o clube sevilhano publicou uma fotografia de Bartra com... alguém que não é o médio ex-Sporting mas sim uma montagem usando a cabeça do centro-campista.O Sporting comunicou à CMVM a venda de William por 16 milhões de euros, com mais 4 milhões a ser pagos se se cumprirem determinados objetivos. Os leões ficam ainda com direito a receber 25% do valor de uma venda futura, sendo que a cláusula de rescisão de William fica fixada em 120 milhões de euros. O clube sevilhano pode dispensar esta obrigação se pagar mais 10 milhões de euros ao Sporting.