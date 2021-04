Bino Maçães já dirigiu esta segunda-feira o primeiro treino do V. Guimarães depois da saída, domingo, de João Henriques, que rendera Tiago Mendes à 3ª jornada. O objetivo dos vimaranenses, sabe o CM, é manter o até aqui treinador da equipa B do clube até final da época.









João Henriques não resistiu aos maus resultados – sofreu, domingo, em casa, com o Tondela (1-2) a quarta derrota consecutiva –, deixando os minhotos no 6º lugar, a nove pontos do P. Ferreira, 5º da tabela. A saída de Henriques é a décima quarta de um treinador esta época na Liga.

Bino, de 48 anos, natural da Póvoa do Varzim, deixou a equipa B do V. Guimarães no 3º lugar da série B do Campeonato de Portugal.