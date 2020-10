Birra de Jesus abre guerra por Lucas Veríssimo

Jorge Jesus ficou furioso com a possibilidade de Lucas Veríssimo reforçar o FC Porto, apurou o CM, e a insatisfação demonstrada pelo treinador levou Luís Filipe Vieira a reabrir as negociações por um jogador que a SAD descartou quando avançou para a contratação de Todibo por empréstimo do Barcelona.









A meio da tarde de ontem, o Santos chegou a ter um entendimento com o FC Porto para a transferência de Lucas Veríssimo, por 6,5 milhões de euros. Os dragões aceitaram pagar essa verba a pronto, exigência que as águias haviam recusado no fim de semana.

A burocracia em torno do negócio - tinha de ser aprovado pelo Conselho Fiscal do Santos, face ao período pré-eleitoral no clube - foi um entrave desde o início, mas tudo indica que seria ultrapassável face à necessidade urgente de encaixe do clube brasileiro (tem de pagar uma dívida de 4 milhões para não ser impedido de inscrever jogadores). Contudo, o atraso provocado por este passo formal deu tempo ao Benfica para reentrar na luta por Lucas Veríssimo.





Com o Benfica de novo interessado, o Santos terá tentado incluir um valor por objetivos na venda do central para o FC Porto, apurou o CM, facto que a SAD portista recusou. Ainda assim, o clube brasileiro acabou por abdicar da venda imediata pelos 6,5 milhões acordados com os dragões perante a disponibilidade de o Benfica pagar um valor superior.





Com a saída de cena do FC Porto, e dispondo de mais tempo, o Benfica conseguiu ontem à noite fechar um pré-acordo com o Santos para que Lucas Veríssimo reforce a equipa em janeiro. Aos 25 anos, o central brasileiro tem 169 jogos e 7 golos marcados em 5 épocas pelo Santos (Todibo só tem 25 jogos como sénior) e encaixa no perfil definido por Jesus: um defesa experiente que pode entrar na equipa de imediato.





mais três reforços no dragão



O FC Porto confirmou ontem a chegada de três reforços, todos por empréstimo até ao fim da época, sem opção de compra. Grujic, de 24 anos, é médio centro e chega do Liverpool. Felipe Anderson, de 27 anos, é um médio criativo que também pode jogar a partir das alas. Cedido pelo West Ham, é a alternativa a Pepê, que o Grêmio não quis vender. Sarr, de 21 anos, ex-Chelsea, é central mas também pode jogar como lateral-esquerdo.