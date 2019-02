Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brahimi em risco para o clássico com o Benfica

Tempo de recuperação de uma entorse no tornozelo pode variar entre uma semana e um mês.

Por Mário Figueiredo | 08:47

Brahimi tem uma entorse no tornozelo esquerdo e pode ter o clássico da Liga com o Benfica, que se joga a 3 de março, em risco.



O extremo argelino, de 29 anos, foi substituído no jogo em Roma (derrota por 2-1 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões) e saiu muito queixoso. Esta quarta-feira, à chegada a Portugal ainda calçava apenas uns chinelos, revelando dificuldades em andar.



O tempo de recuperação normal de uma entorse num tornozelo ronda entre uma semana a um mês. Ou seja, dificilmente Brahimi poderá defrontar o V. Setúbal no sábado, para a Liga. Dependendo do grau da lesão pode mesmo falhar o clássico frente ao Benfica, num jogo que será determinante na luta pelo título.



O FC Porto lidera o campeonato com mais um ponto do que as águias. O encontro entre os dois primeiros joga-se no Dragão, no dia 3 de março.



A lesão de Brahimi é mais um duro golpe nas opções de ataque da equipa treinada por Sérgio Conceição, que não pode contar com Aboubakar e com Marega, ambos por problemas físicos.



Todas estas lesões preocupam o técnico portista, até porque a época está a entrar numa fase decisiva, tanto no campeonato como na Taça de Portugal (primeira mão da meia-final com o Sp. Braga no dia 26 deste mês) e na Champions (segunda mão dos ‘oitavos’ é a 6 de março).



Brahimi é submetido hoje a novos exames complementares para aferir o grau da lesão e determinar o tempo real de paragem. Entretanto, ontem, o nome do argelino voltou a ser falado como hipótese para o Arsenal.



O extremo está em final de contrato com os dragões, tem recusado todas as propostas para renovar e pode sair no final da época a custo zero. Brahimi ambiciona jogar em Inglaterra e é de lá que chegam ainda propostas do Manchester United, do Wolverhampton (treinado por Nuno Espírito Santo) e do Everton (Marco Silva).



PORMENORES

Felipe e Sérgio Conceição

"A indignação de Felipe não é com Sérgio Conceição, mas com uma situação de jogo. No FC Porto discute-se quando se tem de discutir, mas a autoridade do treinador é inquestionável". Foi assim que Francisco J. Marques explicou a suposta discussão entre o central e o técnico, após o jogo em Roma.



Danilo sente pressão

Danilo admitiu que o FC Porto tem de vencer o V. Setúbal para "dar a volta" aos dois empates seguidos na Liga. Sobre a pressão do Benfica e Sp. Braga, referiu: "Sente-se sempre, porque são rivais diretos."