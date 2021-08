Brasil-Coreia do Sul e Sérvia-EUA nas 'meias' do voleibol feminino dos Jogos Olímpicos

A seleção feminina de voleibol do Brasil bateu hoje a congénere russa nos 'quartos' dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e vai defrontar a Coreia do Sul, que afastou a Turquia, enquanto Sérvia e Estados Unidos disputam a outra meia-final.

As brasileiras, bicampeãs olímpicas (2008 e 2012), confirmaram o favoritismo e venceram o Comité Olímpico Russo por 3-1, com os parciais de 23-25, 25-21, 25-19 e 25-22, ao passo que a Coreia do Sul surpreendeu a Turquia e ganhou por muito equilibrados 3-2 (17-25, 25-17, 28-26, 18-25 e 15-13).

Já a Sérvia, medalha de prata no Rio2016, 'arrasou' a Itália por 3-0 (25-21, 25-14 e 25-21), num duelo que se perspetivava muito mais equilibrado, e vai encarar nas 'meias' os EUA (terceiros classificados nos últimos Jogos), que se impuseram com naturalidade à República Dominicana, igualmente por 3-0 (25-11, 25-20 e 25-19).

Os jogos que vão definir a passagem à final de Tóquio2020 estão agendados para sexta-feira.