Bruno de Carvalho ainda fala com atletas do Sporting

Ex-presidente não diz a quem se refere: "Não lhes quero arranjar chatices".

11:49

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, afirmou que continua a manter contacto com atletas do clube mas não quis revelar nomes, defendendo que não quer arranjar-lhes problemas em Alvalade.



"Ainda existem muitos atletas que considerava e considero meus filhos que ainda continuam em contacto. Costumamos falar no Natal, fim de ano, aniversários… Nomes? Não, porque acho que iam ter problemas dentro do Sporting. Neste momento dentro do Sporting não se pode falar do Bruno de Carvalho. E eu não lhes quero arranjar chatices, como é lógico", comentou Bruno de Carvalho no programa Maluco Beleza, de Rui Unas.



Questionado sobre qual o melhor jogador que teve nos seus anos na presidência, Bruno de Carvalho não hesitou: "Tivemos vários mas ficam mais na cabeça os que são goleadores, por isso o Bas Dost".



Brincadeira com rivais



Um dos espectadores do programa colocou um cómico dilema ao antigo presidente do Sporting: se preferia regressar a Alvalade com 100 por cento dos votos e deixar o passivo a zero mas ser campeão apenas no último ano de presidência, já após sair, ou regressar à presidência porque Varandas desistia, ser pentacampeão mas... ter de dormir para o resto da vida com Luís Filipe Vieira de um lado e Pinto da Costa do outro.



"Eu estar a dormir com Vieira e Pinto da Costa… Preferia deixar o passivo a zero e ganhava o penta na mesma", começou por responder Bruno de Carvalho, refutando a companhia para dormir: "Isto é uma sanduíche. Um de um lado e um do outro, não pode ser".



No seguimento, o antigo presidente dos leões aproveitou para deixar um reparo ao presidente do Benfica: "Finalmente conseguia a cimeira que tanto quis".