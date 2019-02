Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Varandas lança forte ataque às claques

Presidente do Sporting fala do aumento da dívida da Juve Leo.

Por F.A.F. | 06:00

Frederico Varandas lançou um forte ataque às claques e revelou que foi alvo de ameaças.



"É legítimo criticarem a exibição da equipa? É. Mas também é legítimo eu criticar a claque. Não gostei da atitude nos dois últimos jogos em casa. Querem um grupo com maior talento da formação? Nós também. Mas sabem a principal razão de não termos um grupo assim? Eu lembro: 15 de maio de 2018 [invasão de Alcochete]. Hoje quando o clube se está a reerguer, voltámos a receber ameaças intimidatórias. Elementos de claques a protestarem com sócios anónimos", disse.



O presidente deu a conhecer o esquema de apoio às claques da direção liderada por Bruno de Carvalho: "Tinham direito a 865 bilhetes grátis e podiam comprar 1000 ao preço mais barato. Recebem 50% da quotização dos sócios inscritos nas claques. Desde 2013, a dívida passou de 115 mil euros para 746 mil, sendo quase tudo da Juventude Leonina [principal claque do clube].Vejo um negócio. Enquanto aqui estiver, o Sporting não será refém de ninguém."



Keizer é para continuar

O presidente dos leões confirmou a continuidade de Keizer, independentemente da conquista da Taça de Portugal e da classificação na Liga: "Eu não vivo de ‘ses’. Acredito no trabalho que está a ser feito."