Bruno de Carvalho ataca no Twitter

Bruno de Carvalho criou uma conta no T witter e outra no Instagram para juntar à sua (polémica) página no Facebook "Agora sim, o 'perigo' triplica", garantiu o antigo dirigente leonino, ao anunciar a chegada àquelas redes sociais.Há menos de 24 horas no serviço de microblogging mais famoso do planeta, Bruno de Carvalho já causa furor pelo Twitter, respondendo à letra a todas as provocações."Cresce e aparece", recomendou, por exemplo, a um utilizador cuja foto "é um boneco animado".Subindo de tom, pediu ao utilizador "bicacurta" para "avisar a malta" quando a sua 'situação' fosse outra. "Até lá beijos à prima e vai vendo na net, que hão-de existir soluções para isso. Cuida-te biquinhas", atirou.Aos pedidos crescentes dos seguidores que o defendem para deixar de responder a provocações, Bruno de Carvalho continuou, dizendo que "hoje é dia de folga".