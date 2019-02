Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho denunciado por saída de 800 mil euros

Auditoria revela pagamentos suspeitos do ex-presidente do Sporting a advogados.

Os pagamentos no valor de cerca de 800 mil euros da Sporting SAD, às ordens de Bruno de Carvalho, para a sociedade de advogados MGRA – em que trabalhavam Alexandre Godinho, ex-vice-presidente do clube, e Rui Ornelas, pai de Joana, então mulher do presidente –, por prestação de serviços que, no entanto, já tinham sido executados pelo gabinete jurídico do Sporting, estão assinalados na auditoria forense às contas da SAD.



E vão ser alvo de participação criminal, apurou o CM, por serem considerados injustificados.



De resto, o atual presidente, Frederico Varandas, vai aflorar hoje, em conferência de imprensa, as situações desportiva e financeira em que encontrou o Sporting e o trabalho realizado nos últimos meses.