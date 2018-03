Bruno de Carvalho impedido de viajar de avião nos próximos 30 dias

Presidente do Sporting foi também "veementemente desaconselhado a fazer viagens longas de automóvel".

Por Lusa | 18:08

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não poderá viajar de avião no período mínimo de um mês e foi desaconselhado a fazer viagens longas de automóvel, revelou hoje o clube em comunicado.

"Por razões do foro clínico, o presidente do Sporting Clube de Portugal e presidente do Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD está proibido pelos médicos de viajar de avião no período mínimo de 30 dias, bem como veementemente desaconselhado a fazer viagens longas de automóvel", pode ler-se no comunicado publicado no sítio do Sporting.