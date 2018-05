Bruno de Carvalho volta ao Facebook para comunicar com filha 'desaparecida'

Presidente leonino utilizou a rede social para enviar mensagem e dizer que acredita que o Sporting vencerá a Taça.

10:22

O anúncio do fim das publicações no Facebook chegou a 9 de abril. Mas, passados 41 dias, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, voltou à rede social, desta vez com uma publicação dedicada à sua filha, avança o Record. "Amo-te tanto Diana! Onde estás? Hoje quero dedicar a vitória a ti! Que saudades! Isto é um pesadelo mas vamos superar tudo!", escreve o presidente dos leões, depois de este sábado, durante uma conferência de imprensa ter dito não saber de nada sobre a sua filha.Bruno de Carvalho acusou a comunicação social de ser responsável por esse afastamento, já que tinha sido pelos relatos do que se passava nos últimos dias que a ex-mulher achava que não havia condições para que o presidente do clube de Alvalade possa ver a filha.

No seu discurso, já no final da conferência, o presidente leonino voltou a referir que é "pai" e que tem "família" e que o que tem sido dito a seu respeito é de um ataque "pesoal e indigno". "Não sei onde está a minha filha Diana, porque a minha ex-mulher diz que não estão reunidas condições de segurança", afirmou.

Aparentemente o presidente acredita que o Sporting será campeão no Jamor, este domingo, dedicando a vitória à filha.O presidente dos leões anunciou que não estaria no estádio pois não estavam reunidas as condições necessárias, depois de uma semana de crise no Sporting, depois das acusações de corrução no andebol e no futebol e das agressões à equipa técnica e jogadores em Alcochete, na passada terça-feira.