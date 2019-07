Bruno Fernandes marca em teste bem fraquinho do Sporting

Com praticamente duas semanas de trabalho nas pernas, exigia-se mais ao Sporting no primeiro jogo de preparação da época.Frente a uma equipa que, na última época, desceu da 2ª para a terceira divisão da Suíça, os leões mostraram que têm andado a preguiçar nos primeiros treinos da pré-temporada.A derrota frente ao modestíssimo Rapperswil-Jona, treinado pelo português Pedro da Silva, nem sequer foi o pior do jogo de preparação desta quarta-feira.Foi, acima de tudo, a falta de chama e a ausência de ligação entre departamentos que criou ‘comichão’. A ideia que fica é que está quase tudo por fazer.Sim, é verdade, este é o primeiro teste. Mas dentro de três semanas, no jogo de arranque da época frente ao Benfica, na Supertaça, tudo terá de ser bem diferente.Não deixa de ser sintomático, quase emblemático, que Bruno Fernandes tenha sido o destaque da equipa. Nada de novo, por aqui, apesar de ter apenas uma mão cheia de treinos realizados. Começa a época tal como acabou a anterior, a marcar. E a deixar claro que sem ele a equipa ameaça ficar à deriva.Vamos a factos: Keizer aposta no 4-3-3. Vietto jogou na esquerda, mas não vai à linha, prefere enviesar para dentro. Só que por ali a bola nunca chegou a Dost, lá no meio. Raphinha dá mais profundidade, no lado contrário.No meio campo ofensivo tudo passa pelos pés de Bruno. O resto da equipa parece estar sempre à procura do faz-tudo. Ele que resolva.Um onze mais óbvio jogou de início e chegou ao intervalo a vencer. Na segunda parte Keizer mudou 11 jogadores. A equipa acusou a falta de rotinas. Permitiu a reviravolta.A boa notícia? Este leão tem tudo para melhorar. Mas tudo mesmo.O adjunto de Marcel Keizer, Roy Hendriksen, lamentou a derrota e pediu tempo aos adeptos. "Vimos muitos jogadores, cada um fez 45 minutos, mas o resultado não foi bom. Temos de dar-lhes tempo", referiu.