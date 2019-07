Rapperswill-Jona 0 - 1 Sporting

20 ' - Jogada de Bruno Fernandes para Bas Dost com tudo para proporcionar o segundo golo dos leões, mas o guarda-redes do Rapperswil-Jona - Christian Leite - sai da baliza e corta a bola.



14' - GOLO SPORTING. Bruno Fernandes abre o marcador de penálti.



13' -





Tiago Ribeiro fez falta sobre Raphinha na área. Penálti para o Sporting.

12' - FC Rapperswil-Jona: Nicolas Eberle ganha espaço e atira contra Nuno Mendes.



10' - Sporting perto do primeiro golo. Bruno Fernandes conduz a bola, Raphinha faz o passe pelo corredor direito para Bas Dost que desviou para o poste.



08' - Pontapé de Vietto para fora.



04' - Luciano Vietto explora a ala esquerda, na procura por Bas Dost.



03' - Sporting: Bruno Fernandes atira para fora. Médio surgiu bem na área, mas rematou em esforço.



01' - Começa a partida no Estádio Grunfeld.



O Sporting realiza o primeiro jogo da pré-época, no Estágio Grunfeld, frente ao Rapperswil-Jona, uma equipa que disputa o terceiro escalão do futebol suíço.



Onze do Sporting: Renan, Nuno Mendes, Luís Neto, Mathieu, Thierry Correy, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Raphinha, Vietto e Bas Dost.



Onze do Rapperswil-Jona: Christian Leite, Tiago Ribeiro, Egzon Kllokoqi, Manuel Kubli, Jonas Elmer, Roman Guntesperger, Jordan Gele, Matteo Pasquarelli, Eusebio Bancessi, German Rojas e Nicolas Eberle.