Benfica vence Famalicão com golo ao cair do pano em jogo de loucos na Luz

90' Golo! Benfica 3-2 Famalicão. Na última jogada de todas, Gabriel aparece de cabeça e garante a vitória na última jogada.

90' Pontapé de canto, Benfica. Concedido por Riccieli.

90' Fora de jogo, Benfica. Gabriel Pires tentou um passe em profundidade que encontrou Pizzi em posição irregular.

90' Cartão amarelo mostrado a Ruben Dias.

88' Pontapé de canto, Benfica. Concedido por Ivo Pinto.

88' Rúben Dias cabeceia para defesa fácil de Vaná.

86' Pote Sai Roderick Miranda Entra

82' Fábio Martins Sai Ruben Lameiras Entra

77' Oportunidade falhada por Pote (FC Famalicão) remate com o pé direito de mais de 30 metros. Assistência de Uros Racic de cabeça.

78' Remate defendido em direção ao centro da baliza. Carlos Vinicius (Benfica) remate com o pé esquerdo no coração da área. Assistência de André Almeida.

79' Remate defendido no centro superior da baliza. Pote (FC Famalicão) remate com o pé direito no coração da área. Assistência de Ivo Pinto.

78' Golo! Benfica 2-2 Famalicão. Parada, resposta e a Rafa, recém entrado, não dá hipóteses a Vaná de defesa. Está reposta a igualdade no marcador.

78' Cartão amarelo mostrado a Pote da equipa Famalicão!

77' Toni Martínez Sai Anderson Silva Entra

73' Golo! Benfica 1-2 Famalicão. Novos erros defensivos dos encarnados permitem que Toni Martínez apareça na área e bata Vlachodimos.

67' Franco Cervi Sai Rafa Silva Entra

67' Chiquinho Sai Carlos Vinicius Entra

65' Franco Cervi é apanhado em fora de jogo, numa jogada em que o Benfica esteve muito perto de marcar, mas a decisão de Hugo Miguel já estava tomada.

64' Cartão amarelo mostrado a Fábio Martins.

60' Golo! Benfica 1-1 Famalicão. Assistido por Diogo, Pedro Gonçalves empata numa jogada de passividade da defensiva encarnada e muito bem orquestrada pelos famalicenses, que equilibram a eliminatória.

56' A passe de Taarabt, Pizzi remata cruzado mas escorrega e permite a defesa de Vaná para canto.

53' Golo! Benfica 1-0 Famalicão. Na marca dos 11 metros, Pizzi bate Vaná e inaugura o marcador.

47' Fábio Martins volta a tentar a sorte e, desta vez, remata de longa distância por cima da baliza.

46' Desenvolve o ataque o Famalicão e Fábio Martins atira ao lado da baliza de Vlachodimos.

45' Jardel Sai Ferro Entra

Início da 2ª parte

Intervalo

45' André Almeida recebe o cruzamento de Pizzi e cabeceia para fora da baliza e para o apito de Hugo Miguel para o intervalo.

44' Pontapé de canto, FC Famalicão. Concedido por Odisseas Vlachodimos.

43' Cartão amarelo mostrado a Grimaldo.

40' Famalicão volta a criar dores de cabeça: instalado em zona de ataque, Pedro Gonçalves remata ao lado da baliza.

37' Diogo Gonçalves remata cruzado ao lado da baliza.

30' Novo fora de jogo para o Benfica e de novo assinalado a Seferovic.

29' Fora de jogo para o Famalicão. Fábio Martins assistiu Toni Martínez, que ainda marcou, mas já estava em posição irregular.

28' Depois do falhanço de Pedro Gonçalves, é Pizzi quem encontra Seferovic pronto a encostar, mas o suiço não chegou a tempo de poder fazer o primeiro golo do encontro.

24' Segundo fora de jogo para o Benfica: Hugo Miguel ainda deixou concluir o lance, mas acabou por assinalar a infração a Pizzi.

17' Ameaça o Famalicão com a melhor oportunidade até ao momento: Pedro Gonçalves recebe um passe priveligiado de Diogo Gonçalves, mas finaliza para fora da baliza de Vlachodimos.

15' O livre de Pizzi sai direto à baliza para uma boa defesa de Vaná.

13' Cartão amarelo mostrado a Gustavo Assunção pela falta sobre Cervi.

9' Chiquinho surge isolado após um passe de Pizzi, perante uma grande desmarcação de André Almeida, mas atira muito por cima da baliza de Defendi.

2' Fora de jogo assinalado ao Benfica. Grimaldo tentou um passe em profundidade mas Seferovic estava em posição irregular.

Início 1ª parte

O Benfica venceu esta terça-feira o Famalicão por 3-2 em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, disputado no estádio da Luz, Lisboa, com o golo do triunfo a chegar já nos descontos.O Benfica adiantou-se no marcador aos 53 minutos, com um golo de Pizzi, de grande penalidade, mas o Famalicão deu a volta ao resultado com golos de Pedro Gonçalves (60) e Toni Martínez (73).Os 'encarnados' acabaram por voltar à vantagem com golos de Rafa, aos 78 minutos, e Gabriel, aos 90+5. O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal está agendado para terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 20:45, em Vila Nova de Famalicão.