Caio Secco reforça baliza do Penafiel

O guarda-redes brasileiro Caio Secco, ex-Marítimo, vai reforçar o Penafiel, oficializou hoje o clube da II Liga de futebol nas suas redes sociais.

"Caio Secco assina pelo FC Penafiel. Bem-vindo", pode ler-se na curta nota partilhada pelo emblema nortenho nas suas redes sociais, numa informação acompanhada por uma imagem do guarda-redes equipado com as cores do Penafiel.

Caio Secco, de 30 anos, vai para a quinta temporada a jogar em Portugal, após três anos no Feirense e a última época no Marítimo, onde contabilizou apenas cinco jogos na equipa principal.

No Penafiel, o guarda-redes brasileiro vai ter a concorrência de Filipe Ferreira e de Nuno Macedo, contratado ao Estoril Praia.

Caio Secco é o oitavo reforço já anunciado pelo Penafiel, que na segunda-feira deu início à nova temporada.