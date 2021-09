Canoísta Norberto Mourão garante acesso direto à final dos 200 metros VL2 nos Paralímpicos

O canoísta português Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, garantiu esta quinta-feira a passagem direta à final dos 200 metros VL2, dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, ao terminar na primeira posição na série que disputou.

Numa prova disputada sob forte chuva, Norberto Mourão cronometrou 57,831 segundos, e parte para a final com o quarto melhor tempo, com o brasileiro Paulo Rufino a registar a melhor marca (55,258).

Norberto Mourão, que se estreia em Jogos Paralímpicos, disputa a final no sábado às 11:12 locais (03:12 de Lisboa), no Sea Forest Waterway.

Na prova de 200 metros KL1, Alex Santos garantiu presença nas meias-finais, agendadas para sexta-feira, com a marca de 54,863 segundos, a sexta melhor do conjunto das duas eliminatórias, que fica aquém do seu recorde pessoal, fixado em 52,439.

O mais rápido do conjunto das duas séries foi o húngaro Peter Kiss, que cronometrou 48.058.