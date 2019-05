Casillas visita jogadores do FC Porto na véspera do confronto com o Sporting

Iker Casillas visitou, esta sexta-feira de manhã, no Olival, os companheiros de equipa do FC Porto, enquanto estes se preparavam para um treino antes do confronto frente ao Sporting, na última jornada da Liga.

A equipa portista captou o momento, através de fotos, e partilhou-as na rede social Twitter. Estas mostram o guardião espanhol a conviver com os colegas do plantel no balneário.

É de lembrar que o jogo da 34ª jornada da primeira Liga, está marcado para sábado às 18h30.