É mais um caso de superação de um atleta de alta competição. Mark Cavendish, ciclista inglês de 36 anos, que estava praticamente ‘arrumado’ para a modalidade devido a ausências de vitórias, está em vias de conseguir atingir um feito histórico e igualar o lendário Eddy Merckx em número de vitórias na Volta à França.Esta terça-feira venceu a 10ª etapa, a terceira da edição deste ano e a 33ª no total. Está a apenas uma de Merckx e em vias de fazer história porque restam ainda quatro etapas em que a possibilidade de uma chegada ao sprint é elevada.

Esta terça-feira, Cavendish (Deceuninck) já cometeu a proeza de ser o ciclista mais velho a vencer três etapas na mesma edição do Tour.



Foi o primeiro a cortar a meta em Valence, num sprint muito bem preparado pela sua equipa e em que levou a melhor sobre Wout van Aert (Jumbo) e Jasper Philipsen (Alpecin). Tadej Pogacar (Emirates) fez o mesmo tempo e mantém a camisola amarela.



Ruben Guerreiro, que ontem fez 27 anos, chegou no pelotão na 27ª posição (na geral é 23º), e Rui Costa foi 142º (é 86º na geral). A etapa de hoje vai passar duas vezes pelo topo do mítico Mont Ventoux.