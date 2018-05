César Boaventura: "O Benfica em momento algum me pediu para exercer qualquer tipo de corrupção"

Empresário nega qualquer aliciamento a jogadores.

14:36

César Boaventura negou esta quarta-feira ter aliciado qualquer jogador, sublinhando que o "Benfica em momento algum" lhe pediu "para exercer qualquer tipo de corrupção". Oavançou que a Polícia Judiciária está a investigar o empresário por suspeita de aliciamento de pelo menos quatro jogadores do Marítimo, um deles é o defesa direito Patrick. Em causa está um jogo da época passada em que as águias perderam."Existe uma cabala para detonar o Benfica que envolvem o meu nome. Deixo bem claro que o Benfica em momento algum me pediu para exercer qualquer tipo de corrupção, sendo um clube que comigo sempre pautou pela honestidade. A minha função é agenciamento de jogadores, e na verdade obriga-me a falar com os mesmo. De referir um nome, avançado pela, Patrick, que não conheço pessoalmente e nunca falei com ele, venha o jogador publicamente dizer que me conhece, dai se vê a dimensão desta calúnia", escreveu na sua página de Facebook.E prosseguiu: "Estou disponível para tudo em benefício da verdade, e não vou desistir de forma alguma da verdade. Nao existem provas nenhumas que possa ter tentado corromper qualquer jogador porque isso é mentira. Mas sei que assim como me tentaram corromper a mim para mentir a cerca deste processo, também andaram a contratar jogadores para mentir sobre o Benfica, o que demonstra a falta de dignidade que existe em algumas pessoas que estão no futebol."Mais tarde, Boaventura voltaria à sua página de Facebook com nova mensagem: "Fica aqui um desejo. Aos que tanto acusam, que possam fumar o charuto da paz tal como eu faço. A paz só existe em quem tem a consciência tranquila. Beijinhos e até breve nas instâncias apropriadas. Nao apagam o cash ball com isto, muito menos apagam a oferta de viaturas a arbritos. O melhor afinal está mesmo para vir", escreveu num post acompanhado de uma fotografia a fumar charuto."Existe uma cabala para detonar o SL Benfica que envolvem o meu nome. Deixo bem claro que o SL Benfica em momento algum me pediu para exercer qualquer tipo de corrupção, sendo um clube que comigo sempre pautou pela honestidade.A minha função é agenciamento de jogadores, e na verdade obriga-me a falar com os mesmo. De referir um nome, avançado pela, Patrick, que não conheço pessoalmente e nunca falei com ele, venha o jogador publicamente dizer que me conhece, dai se vê a dimensão desta calúnia.Estou disponível para tudo em benefício da verdade, e não vou desistir de forma alguma da verdade.Nao existem provas nenhumas que possa ter tentado corromper qualquer jogador porque isso é mentira. Mas sei que assim como me tentaram corromper a mim para mentir a cerca deste processo, também andaram a contratar jogadores para mentir sobre o Benfica, o que demonstra a falta de dignidade que existe em algumas pessoas que estão no futebol.Estejam descansados que eu não vou para Vigo, nem compro casa em Cabo Verde.A injustiça é negra, mas a transparência não tem cor!"