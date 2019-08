Chefe da claque da Lazio assassinado com tiro na cabeça

Fabrizio Piscitelli, o chefe de uma das claques da equipa de futebol italiana Lazio foi assassinado esta quarta-feira com um tiro na cabeça, em Roma, Itália. As autoridades estão a investigar o caso, que estará relacionado com as ligações do "capo" dos Irriducibili ao tráfico de droga.

Segundo o jornal desportivo Gazzetta, o alerta foi dado por uma pessoa que terá testemunhado o crime, que ocorreu por volta das 19h00 locais. Fabrizio Piscitelli, de 53 anos, conhecido como "Diabolik", estava num parque na Via Toscana quando foi atacado à queima-roupa.

A identidade do atirador ainda é desconhecida.

O líder da claque já esteve preso por tráfico de droga e estava a ser julgado por alegadamente extorquir o atual presidente da Lazio, Claudio Lotito.