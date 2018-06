Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coates afirma que Ronaldo é “estrela Mundial”

Defesa uruguaio titular contra a Rússia garante que todos se sacrificam.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:34

"Jogam juntos há muito tempo. E têm jogadores muito importantes, como Cristiano... É uma estrela Mundial, mas vamos ter o mesmo respeito com o resto da equipa. Não se prepara um jogo para o Cristiano, mas para uma equipa", avisou Sebastián Coates, central do Uruguai, que joga no Sporting e foi titular na vitória (3-0) frente à Rússia - após ficar no banco nas duas primeiras jornadas.



"Defendemos todos. Toda a equipa se sacrifica", assegurou Coates, garantindo o mesmo espírito "de grupo e combativo" sábado contra Portugal.



"É uma partida difícil para os dois, os detalhes vão decidir. Os que ganharem os duelos pessoais serão os que passam. Esperemos que não cheguemos aos penáltis", confessou o central.



E voltou a CR7: "Portugal dá-lhe muitas oportunidades e, logicamente, ele resolve bem".