Cristiano Ronaldo super concentrado no treino

Capitão da Seleção entrou divertido e em passe militar no treino de quarta-feira de manhã.

Por Octávio Lopes | 01:30

Cristiano Ronaldo entrou esta quarta-feira de manhã com ar divertido no treino e em passo militar, mas logo mudou de atitude. Assim que Fernando Santos apitou para o início do apronto, o capitão da seleção nacional ‘fechou a cara’ e exibiu um semblante focado e concentrado nos exercícios físicos e nos esquemas com bola que estava a efetuar.



Tal atitude também se refletiu nos jogadores que o acompanhavam: Quaresma, João Moutinho, Bruno Alves e Pepe - que formam parte do núcleo duro que tem sempre a seu lado - e ainda André Silva. O jogador do Milan entra e sai deste grupo, enquanto os outros são quase sempre os mesmos.



Durante os 15 minutos que os media puderam estar no campo de treinos do Saturn, em Kratovo, o madeirense só teve olhos para a bola e para os esquemas que efetuava. De vez em quando olhava para os seus colegas, mas, desta vez, nada de sorrisos ou gestos de cumplicidade que, geralmente, têm um alvo: Ricardo Quaresma.



Também a conversa foi muito pouca e teve sempre a ver com um passe errado ou má receção da bola. Pepe, Quaresma, Bruno Alves, João Moutinho e André Silva também não mostravam a descontração e exuberância gestual de outros treinos. Ao ponto de, durante o ‘meiinho’, terem intercetado dois passes de Ronaldo, - coisa rara neste tipo de treino - que o levaram durante breves instantes a ir para o meio e correr atrás da bola.



Na primeira vez foi Pepe quem fez um mau passe. Ronaldo reclamou, mas foi para o meio. Segundos depois, arregaçou os calções, apanhou uma bola má do central e ‘vingou-se’. Da outra vez foi Moutinho a intercetar-lhe um passe. CR7 foi logo para o meio.



No primeiro treino de conjunto de preparação para o embate diante do Uruguai, no sábado, Ronaldo deu o exemplo: foco total no trabalho para a Seleção chegar aos ‘quartos’ do Mundial de 2018.



PORMENORES

Entra sozinho

Ronaldo entrou sozinho no treino. Foi logo sentar-se numa geleira para apertar os cordões das botas. Quando Pepe e Quaresma se aproximaram foi trocar bolas com eles. Nessa altura houve conversa e sorrisos.



Preparador físico

Antes do treino, CR7 teve uma curta troca de impressões com o preparador físico da Seleção, João Carlos Costa.



"Vozes de burro não chegam ao céu"

"Amigos, se é verdade que o povo diz que se deve ter sempre um olho no burro e outro no cigano também é verdade que vozes de burro não chegam ao céu", foi assim, através das redes sociais, que Quaresma respondeu ontem a Carlos Queiroz, que, em entrevista ao ‘Público’, afirmou que se todos os treinadores que o ‘Mustang’ teve falassem dele "ficariam alguns anos a falar".



No texto que escreveu, Quaresma adiantou ainda que está habituado a "sofrer de preconceito"."A minha resposta a esse preconceito sempre foi trabalhar mais, lutar mais, para chegar onde sempre sonhei chegar. Sei de onde vim, o que passei para aqui chegar e para onde quero ir e não quero ir sozinho, quero ir com a equipa toda", acrescentou.



Queiroz não se ficou. E reagiu, durante o dia de ontem. "Não é qualquer burro que me dá um coice", disse no Facebook.



A polémica entre Quaresma e Queiroz começou após o Portugal-Irão (1-1). O selecionador iraniano sustentou que Ronaldo devia ter visto o vermelho num lance em que viu o amarelo. Confrontado com esta declaração, Quaresma afirmou: "Não vou responder ao Carlos Queiroz, pois estaríamos aqui a noite toda".



E salientou que tinha ficado "chateado" pelas provocações dos jogadores do Irão e mais com Queiroz: "Ele é português e devia respeitar mais os portugueses."