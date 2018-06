Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos confiante de que fica "mais uns tempos" na Rússia

Seleção imune a Carlos Queiroz.

Por Lusa | 14:12

O selecionador de futebol Fernando Santos foi esta quarta-feira pródigo em elogios ao Uruguai, mas confia que vai continuar "mais uns tempos" na Rússia, onde disputa sábado os oitavos de final do Mundial 2018.



"É uma grande equipa, com um treinador (Óscar Tabárez) que a lidera há 12 anos. Sabe muito bem o que quer do jogo. Mas pela frente vai ter um grande adversário, que é Portugal, e eles sabem disso. Não vai ser um jogo fácil para nenhum dos dois. Tenho grande confiança nos meus jogadores e acredito que vamos passar", vincou.



Em conversa com os jornalistas portugueses, manifestou-se convicto de que um dia após o jogo continuará a trabalhar em Kratovo: "Sinto e acredito que domingo vou estar aqui tranquilo e que vou ficar mais um tempo. Não sei fazer futurologia. Não sou bruxo, não tenho dons de adivinho, nada dessas coisas. Mas confiança tenho muita".



O técnico respeita o seu próximo opositor e garante que o rival sul-americano "vale pelo seu todo e não apenas pela dupla de avançados Cavani-Luís Suárez".



"É Bentancur e Vecino, é Godín e Giménez, Cáceres? E todos os outros jogadores, alguns que até conhecemos bem e que passaram pelo FC Porto e Benfica, como (por exemplo) o (Cristian) Rodríguez", justificou, sem falar em Maxi Pereira, que também jogou em ambos os rivais, em Coates, do Sporting, ou Urreta, que passou pelos 'encarnados'.



Mesmo assim, deixou elogios para a dupla de avançados 'celestes'.



"Por alguma razão um joga no FC Barcelona e outro no Paris Saint-Germain. Não vamos desrespeitar dois futebolistas dessa qualidade e que ainda por cima jogam juntos há muito tempo. Se virem um jogo, têm vários movimentos automáticos. Temos de prestar atenção", disse o técnico português.



O selecionador recordou que nos seis jogos que o Uruguai realizou em 2018 ainda não sofreu qualquer golo e o facto de Óscar Tabárez ser o selecionador mais antigo a dirigir uma formação nacional.



"Tem uma relação forte e conhecimento muito profundo dos seus atletas. Um trabalho fantástico. Vamos tentar perceber formas de fazer mossa ao adversário. A Rússia teve várias oportunidades de o fazer e o Egito também. E Portugal tem capacidade coletiva para fazer um ou mais golos", destacou.



O Uruguai venceu os três jogos da fase de grupos (Arábia Saudita, Egito e Rússia) sem sofrer qualquer golo e marcando cinco, todos provenientes de lances de bola parada.



"É um conjunto de qualidade, com jogadores de muita qualidade e que privilegia todos os aspetos do jogo. Estamos atentos às bolas paradas, mas eles também sabem que somos fortes nisso. Vai ser um grande confronto, sim. Importante é ter o espírito de sermos uma equipa na aceção da palavra e ter todos disponíveis e a contribuir para a equipa", concluiu.



Portugal e Uruguai defrontam-se sábado em Sochi, às 21h00, 19h00 em Lisboa.



Fernando Santos diz que grupo está imune às divergências com Queiroz

O selecionador de Portugal disse ainda que a troca de palavras e gestos menos amigáveis entre Carlos Queiroz e a equipa portuguesa não afeta o grupo, apenas focado em vencer no sábado o Uruguai, no Mundial2018 de futebol.



"Seguramente que não (desestabiliza). Esses assuntos não entram aqui. A equipa está extremamente focada no jogo, no que tem de fazer", afirmou Fernando Santos.



Após o empate (1-1) de segunda-feira em Saransk, que valeu a qualificação lusa para os 'oitavos' - o Irão tinha de vencer para passar -, o treinador português Carlos Queiroz, selecionador dos iranianos, criticou o vídeo-árbitro (VAR), considerando que o mesmo beneficiou Portugal, ao não assinalar uma alegada grande penalidade de William e ao não expulsar Cristiano Ronaldo, num lance em que foi admoestado com um cartão amarelo.



No final, Queiroz queixou-se de ter sido cumprimentado apenas por Adrien, Bruno Alves e Beto, depois de ter orientado muitos dos futebolistas da seleção.



Portugal defornta no sábado, em Sochi, o Uruguai, às 21:00, 19:00 em Portugal, jogo relativo aos oitavos de final do Mundial2018.