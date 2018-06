Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos perspetiva "batalha forte e dura" entre Portugal e Irão

Selecionador português fez a antevisão do jogo do Mundial desta segunda-feira.

Por Lusa | 19:37

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, perspetivou este domingo uma "batalha forte, dura" por uma vaga nos oitavos de final do Mundial2018, quando Portugal defrontar o Irão na segunda-feira.



"Vai ser muito duro. As equipas vão dar tudo. Querem vencer. Procuram honrar a sua camisola e vai ser extraordinariamente difícil para ambos. O meu colega [Carlos Queiroz] quer ganhar e eu também. Tenho a certeza de que vai ser uma batalha forte, dura, e temos de estar preparados para isso", advertiu.



Na antevisão ao desafio da terceira e última jornada do grupo B, Fernando Santos assumiu conhecer "perfeitamente as características do jogo" de Irão, motivo pelo qual antevê um embate bastante complicado.



"Temos os dois condições para chegar aos oitavos de final. Ambos queremos muito isso. Vamos tentar provar em campo que temos qualidade e capacidade para vencer. Sabemos muito bem das dificuldades, pois o Irão é excelente equipa, em minha opinião a melhor da Ásia", vincou.



A sustentar a opinião, o timoneiro luso recordou a campanha imaculada da formação orientada por Queiroz, que em 10 partidas no apuramento permitiu apenas um empate e dois golos, no 2-2 com a Síria, em casa, na última ronda, quando a qualificação já estava garantida.



"Mostra mais-valia. [O Irão é] muito bem organizado, estrategicamente forte, com jogadores de qualidade e com experiência em campeonatos europeus, e estão pela segunda vez consecutiva no campeonato do Mundo. Com Marrocos e Espanha mostraram a sua capacidade, com duas belíssimas exibições", recorda, no êxito 1-0 sobre os norte-africanos e na derrota pelo mesmo resultado com o rival ibérico.



Fernando Santos avisa que não é apenas a "organização defensiva" a ditar a valia do desempenho dos persas: "Sabem sair muito bem no contra-ataque. Quando têm bola sabem jogar, foi o que fizeram".



O técnico não dá importância à diferença de ranking entre Portugal (4.º) e Irão (37.º), considerando que estas comparações levam muitas vezes a desvalorizar oponentes que não podem ser menosprezados.



"Os jogos neste Mundial têm mostrado isso. Todas as equipas do mundo são muito bem trabalhadas, com jogadores muito experientes, muitos deles a atuar na Europa, com treinadores de muita qualidade. O Irão tem este treinador há seis anos, já fizeram o Mundial2014 do Brasil. Temos de o respeitar, se temos ambição de ir mais longe", frisou.



Portugal e Espanha lideram o grupo B com quatro pontos, enquanto o Irão de Carlos Queiroz tem três, e Marrocos, já afastado, ainda não pontuou.



Portugal e Irão defrontam-se na segunda-feira na Arena de Saransk às 21:00, 19:00 em Lisboa, em partida dirigida pelo árbitro paraguaio Enrique Cáceres.