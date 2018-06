Quaresma arrasa Queiroz e diz que "vozes de burro não chegam ao céu"

Internacional português não deixou selecionador do Irão sem resposta.

"Todos, desde o Sporting ao FC Porto. É melhor ficarmos por aqui. Se tiver de dizer alguma coisa sobre mim, que tenha coragem e diga agora. Dizer que eu não respeitei os jogadores portugueses... Como é que eu não os respeitei? Mesmo assim fiquei feliz por três jogadores portugueses me terem cumprimentado no final, o Adrien, o Bruno Alves e o Beto", disse o técnico do Irão.



Ricardo Quaresma respondeu esta quarta-feira a Carlos Queiroz com uma publicação no Instagram. Depois do selecionador do Irão se ter referido ao internacional português numa entrevista dada ao Público, Quaresma divulgou uma imagem e uma longa mensagem naquela rede social."Estou habituado a sofrer de preconceito ao longo da vida, talvez isso me tenha feito mais forte, talvez isso me tenha feito um ser humano melhor. A minha resposta a esse preconceito sempre foi trabalhar mais, lutar mais, para chegar onde sempre sonhei chegar. Sei de onde vi, o que passei para aqui chegar e para onde quero ir e não quero ir sozinho, quero ir com a equipa toda, ser um entre todos. Amigos, se é verdade que o povo diz que se deve ter sempre um olho no burro e outro no cigano também é verdade que vozes de burro não chegam ao céu. Agora, vamos lá jogar, apoiar a seleção, concentrados para ganhar ao Uruguai", escreveu na legenda da publicação.Por sua vez, Queiroz já tinha atirado que não ia "tecer muitos comentários" sobre o internacional português mas que "se todos os treinadores que ele teve falassem dele ficariam alguns anos a falar".