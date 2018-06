Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queiroz investigado por insultar a FIFA

Em causa os incidentes em que foi protagonista quando o árbitro Enrique Cáceres decidiu marcar o penálti contra o Irão.

Por Octávio Lopes | 01:30

Carlos Queiroz está a ser investigado pela FIFA sobre os incidentes em que foi protagonista quando o árbitro Enrique Cáceres decidiu marcar o penálti contra o Irão, depois de consultar o vídeo-árbitro, apurou o CM junto de fontes próximas do organismo que gere o futebol mundial.



Segundo as fontes contactadas, assim que o juiz uruguaio concluiu que Cristiano Ronaldo tinha sido mesmo derrubado na área iraniana, Queiroz tirou o casaco, dirigiu-se ao túnel de acesso aos balneários do estádio de Saransk, deu pontapés a tudo o que lhe apareceu pela frente, tendo partido um projetor, ao mesmo tempo que falava em "roubo da FIFA".



Na zona encontravam-se vários responsáveis do organismo liderado por Gianni Infantino, que ficaram "estupefactos" com a atitude do técnico português, que trabalha para a federação do Irão há mais de sete anos. Os delegados tomaram nota da ocorrência, que já está a ser investigada.



Queiroz só retomou o seu lugar no banco de suplentes da formação asiática depois de Cristiano Ronaldo ter falhado a grande penalidade. O guarda- -redes Ali Beiranvand atirou-se para o seu lado esquerdo e defendeu o remate da marca dos onze metros.



O CM tentou obter uma reação de Carlos Queiroz, mas tal não foi possível dado que o seu telemóvel iraniano estava permanentemente desligado.