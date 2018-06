Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Cotovelo é vermelho. Não importa se és o Messi ou o Ronaldo", afirma Carlos Queiroz

Selecionador iraniano queria que o capitão de Portugal fosse expulso da partida.

Carlos Queiroz não tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo deveria ter sido expulso no duelo de Portugal frente ao Irão.



Na ótica do selecionador do Irão, o avançado português deu uma cotovelada no seu jogador, uma ação que no seu entender é sempre para expulsão, independentemente de quem esteja na jogada.



"Nas regras, cotovelo é cartão vermelho. Não importa se é o Lionel Messi ou o Ronaldo. Precisamos de saber o que se passa e ninguém nos deixa ver. Temos um sistema que custa uma fortuna e ninguém assume responsabilidades. Quando há uma decisão do VAR, temos de saber quem está a ajuizar o encontro", explicou o Carlos Queiroz.