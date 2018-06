Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Não é qualquer burro que me dá um coice", diz Queiroz em resposta a Quaresma

Selecionador do Irão pede ainda o Mustang para explicar de que forma faltou ao respeito aos portugueses.

18:53

Continua o pingue pongue de palavras entre Carlos Queiroz e Ricardo Quaresma. Depois das declarações do selecionador iraniano após o duelo com Portugal, da resposta na hora do Mustang, do contra-ataque de Queiroz e da 'feroz' publicação do extremo esta tarde, Queiroz voltou a responder ao jogador do Besiktas, com várias frases fortes numa mensagem partilhada no Facebook, na qual pede ainda ao jogador português para explicar de que forma faltou "ao respeito para com os portugueses".



Leia o post na íntegra:

"Quaresma tem razão. Também no meu mundo e cultura, aos burros o que é dos burros (dar coices), aos Ciganos o que é do grande e nobre Povo Cigano (nomeadamente a bravura e hombridade). Quaresma escolheu e acha-se no direito de dar coices no meio de um par de trivelas. Faltou-lhe a bravura e hombridade para explicar de que forma, no exercício da minha função de selecionador do Irão, faltei ao respeito para com os Portugueses.



Como se conclui facilmente, Deus é grande e até os coices dos burros chegam ao céu. Recomendo, vivamente, que Quaresma se informe junto de João Pinto sobre quem é Carlos Queiroz, como ajudei muitos jogadores da Seleção a aprender o Hino Nacional, ou como trabalhei ao longo de 12 anos, pela Federação e pelo País, para criar muitas das condições para que hoje possa, com os seus colegas, envergar da melhor forma a camisola de Portugal. A ignorância não ofende e não é qualquer burro que me dá um coice. Votos de grandes trivelas. E a melhor sorte para Portugal.



Carlos Queiroz"