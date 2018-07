Colegas no Real despedem-se de Ronaldo, Juventus dá as boas-vindas

Craque português assinou por quatro épocas com o clube italiano.

Por Lusa | 19:56

Vários jogadores do Real Madrid usaram esta terça-feira as redes sociais para se despedirem do futebolista português Cristiano Ronaldo, enquanto que atletas do novo clube, a Juventus, já lhe endereçaram as boas-vindas ao emblema italiano.Se Sergio Ramos, o capitão dos espanhóis, disse que Ronaldo tinha "um lugar destacado na historia do Real Madrid", o alemão Toni Kroos apontou Ronaldo como "uma lenda" e desejou boa sorte a "um verdadeiro campeão" que foi "crucial para os troféus conquistados".Para o espanhol Marco Asensio, Ronaldo foi "um exemplo em todos os sentidos", enquanto Nacho Fernández diz que o luso "é e será o número um" e será recordado "como um líder".Borja Mayoral agradeceu "o trato com os mais jovens e por ser um espelho ao qual olhar para evoluir em cada treino", enquanto Marcos Llorente diz que o português fez "história com a camisola".Já o francês Theo Hernández despediu-se da "lenda" e disse ter sido "um prazer jogar ao lado do melhor do mundo".Por outro lado, os jogadores da Juventus, para onde Ronaldo se transferiu por 100 milhões de euros, ao fim de nove anos no Real Madrid, têm estado a 'receber' o avançado português, também com recurso às redes sociais."Bem-vindo Cristiano", escreveu, no Twitter, o avançado argentino Paulo Dybala, enquanto o médio alemão Sami Khedira, que jogou com Ronaldo no Real Madrid, destacou o "tempo fantástico" que passou com o português em Madrid e diz estar "ansioso por voltar a trabalhar" com o 'astro' luso."Hoje é um dia especial para a Juventus", declarou no Twitter.Aos 33 anos, o capitão da seleção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18), tendo assinado um contrato de quatro anos.Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo estava ligado contratualmente até 30 de junho de 2021 ao emblema 'merengue', ao serviço do qual conquistou quatro Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, dois campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.A Juventus domina o historial do campeonato italiano, com 34 títulos de campeão, sete dos quais conquistados ininterruptamente desde 2011/12 - os quatro últimos sob o comando do atual treinador, Massimiliano Allegri.Ronaldo vai ser o sétimo português a juntar-se ao clube de Turim, depois de Rui Barros, Paulo Sousa, Dimas, Jorge Andrade, Tiago e João Cancelo, contratado neste defeso ao Valência.