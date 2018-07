"Estes anos foram os mais felizes da minha vida", diz Ronaldo na despedida do Real

Clube espanhol publicou mensagem aos adeptos do internacional português.

"Foram nove anos absolutamente maravilhosos. Foram nove anos únicos. Foi um tempo emocionante, repleto de grandes momentos, mas também duros porque o Real Madrid é de uma altíssima exigência, mas sei muito bem que jamais poderei esquecer que desfrutei aqui do futebol de uma maneira única. Tive, em campo e no balneário, uns companheiros fabulosos, senti o calor dos adeptos incríveis e juntos conquistámos três Champions seguidas e 4 Champions em 5 anos. E junto com eles, a nível individual, tive a satisfação de ganhar quato Bolas de Ouro e três Botas de Ouro. Tudo durante a minha passagem neste clube imenso e extraordinário". rematou o craque.

Depois de confirmada a saída de Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, os merengues divulgaram a carta de despedida do internacional português."Creio que chegou o momento de iniciar uma nova etapa na minha vida e, por isso, pedi ao clube que aceitasse transferir-me. Peço a todos, e muito especialmente aos nossos adeptos, que por favor me compreendam", pode ler-se no site dos merengues."Estes anos no Real Madrid, e nesta cidade de Madrid, foram possivelmente os mais felizes da minha vida. Tenho um enorme agradecimento para com este clube, para estes adeptos e para esta cidade. Só posso dar graças a todos pelo carinho e afeto que recebi", afirma Ronaldo.Na carta, o internacional português revelou que pensou muito sobre este assunto, mas que a verdade é que chegou o momento para um novo ciclo. "Vou-me embora, mas esta camisola, este escudo e o Santiago Bernabéu irei sempre senti-los como algo meu esteja onde estiver", afirmou.