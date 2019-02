Encarnados vencem a partida e ficam em vantagem para a 2ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa

90' - Vão jogar-se mais quatro minutos em Istambul



87' - Benfica substituiu Gedson Fernandes por Samaris. Esta é a última substituição feita por Bruno Lage.



86' - O Benfica cria perigo por Krovinovic que rematou fraco para a defesa de Muslera



77' - João Félix tentou explorar as costas da equipa adversária mas foi apanhado em fora-de-jogo. 73' - Fatih Terim faz a segunda substituição: Sinan Gümüs a entrar para o lugar de Badou N'Diaye. 73' - Sai Martin Linnes e entra Mariano.



72' - Feghouli apanhado em posição irregular. 70' - Cartão amarelo mostrado a Nagatomo, por falta sobre Florentino 69' - Remate de perigo de Corchia a passar a centímetros da baliza. 66' - Gedson tenta o remate de longe mas acerta em cheio em João Félix. 66' - Gabriel Appelt efetua uma tentativa de remate na direção da baliza contrária mas um jogador adversário consegue efetuar o bloqueio do remate. 64' - Ruben Dias fez o passe para golo. 64' - Golo! Seferovic remata e volta a dar vantagem aos encarnados.



63' - Onyekuru apanhado em fora-de-jogo. 61' - Seferovic com uma grande oportunidade, depois de erro de Luyimdama... contudo, o remate do suíço foi com pouca força e Muslera agarrou sem grandes dificuldades.

56' - João Félix consegue um remate mas a tentativa foi cortada pela defesa para canto 54' - Golo! Luyindama empata a partida com um cabeceamento certeiro. Nagatomo é o responsável pelo passe para golo. 53' - Cartão amarelo para Gabriel.



51' - Remate de Seferovic, de pé direito, à baliza mas sem efeitos. Muslera agarra com segurança. 50' - O árbitro mostra o cartão amarelo a Badou N'Diaye.



48' - Gabriel ocupa uma posição no centro do terreno, enquanto Gedson cai mais para o lado direito do ataque 48' - Salvio não está capaz de continuar. Gabriel Appelt é o substituto na equipa visitante.



47' - Partida interrompida para assistência a Salvio, que está lesionado. O argentino já passou a braçadeira de capitão a Rúben Dias 45' - Recomeça a partida na Turquia



45' - Vai jogar-se mais um minuto no Estádio turco.



45' - Pontapé de canto para os encarnados. Salvio executa.



42' - Diagne fez os encarnados tremerem com remate a passar ao lado da baliza.



41' - Cartão amarelo para Gedson Fernandes. Entrada imprudente sobre Onyekuru.



40' - Cartão amarelo mostrado a Fernando. 37' - O Galatasaray tem no contra-ataque a sua principal arma e tem causado bastantes problemas à defesa encarnada, sobretudo por Onyekuru. 35' - Remate de Fernando à baliza! Mas Vlachodimos defendeu e o resultado mantém-se no Estádio Ali Sami YEn Spor Kompeksi Turk Telekom. 31' - Salvio tem uma chance, mas o remate foi cortado pela defesa contrária 27' - Salvio não perde a oportunidade de inaugurar o marcador de penálti.



25' - Penálti para o Benfica.



22' - Remate para fora! Diagne procura alvejar a baliza mas sem sucesso 20' - Livre para o Benfica. Feghouli, num remate fora da área, falhou o alvo por pouco.



20' - Canto para Belhanda executar. Falta de dura de Fernando sobre João Félix perto da área.

Falta de dura de Fernando sobre João Félix perto da área.

08' - Jogada de ataque dos encarnados que deixa Seferovic a queixar-se de uma cotovelada ao árbitro assistente. O guardião Muslera agarra sem dificuldades

Oportunidade de golo para o Galatasaray perdida por Henry Onyekuru que rematou ao lado.Ferro é avisado pelo árbitro, depois de uma entrada mais forte no meio-campo defensivo.Cervi tenta o remate mas sai muito para fora. Seferovic reclama com o companheiro de equipa.João Félix no primeiro momento de perigo do Benfica. Remate à entrada da área do jovem avançado encarnado, que Muslera agarrou junto ao solo.Cervi levanta mas é a defesa turca corta.Livre a favor do Benfica.Henry Onyekuru, do Galatasaray perde a oportunidade de marcar de cabeça.Há fora de jogo no Estádio Ali Sami YEn Spor Kompeksi Turk Telekom. Benfica vê a sua jogada ser interrompida por ter um jogador em posição irregular.Pontapé de canto para Benfica em Istambul. O canto será batido do lado esquerda por Cervi.