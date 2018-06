Conheça o onze inicial de Portugal no jogo deste sábado frente à Bélgica

Rui Patrício fora da escolha inicial de Fernando Santos.

18:44

A quipa da Bélgica vai contar com Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Dembele, Carrasco, Mertens, Hazard e Lukaku no plantel principal. Viktor Kassay vai arbitrar a partida.

A seleção nacional defronta este sábado a Bélgica num jogo particular, em Bruxelas, na Bélgica, a partir das 19h45.Fernando Santos apresentou o onze inicial com Beto, Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro, William, João Moutinho, João Mário, Bernardo Silva, Gelson Martins e Gonçalo Guedes. A maior surpresa foi a escolha de Beto, em vez de Rui Patrício, por parte do treinador português.