Famalicão 0 - 1 Benfica

Famalicão: Vaná; Ivo Pinto, Riccieli, Patrick Willyam e Coly; Gustavo Assunção, Pedro Gonçalves e Racic; Fábio Martins, Diogo Gonçalves e Toni Martínez

Intervalo

45' Cartão amarelo mostrado a Pedro Gonçalves.

40' Que lance de Diogo Gonçalves e nova defesa incrível de Vlachodimos. O extremo do Famalicão passou por Grimaldo e Ferro e rematou para defesa do grego.

28' Cartão amarelo mostrado a Taarabt.

24' GOLO DO BENFICA! 0-1! Após um cruzamento de recurso de Vinícius, Cervi, de calcanhar, assiste Pizzi que, em cima da linha da pequena área, inaugura o marcador.

22' Cartão amarelo mostrado a Uros Racic!

18' Oportunidade falhada por Pote (FC Famalicão) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Fábio Martins.

15' Primeiro canto da partida e é para o Famalicão.

Início 1ª parte

Famalicão e Benfica discutem esta noite o acesso à final da Taça de Portugal, numa partida na qual as águias entram com vantagem de 3-2 conseguida na primeira mão. Jogo decorre no Estádio Municipal 22 de Junho e será apitado por Jorge Sousa.: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Taarabt e Pizzi; Cervi, Rafa e Carlos Vinícius