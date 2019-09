Benfica 0 - 0 RB Leipzig

Bruno Lage, expulso em Frankfurt na última temporada, e poderá assistir à partida entre os adeptos, como prometeu, e atrás do banco de suplentes.





Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares; Rúben Dias; Ferro; Grimaldo Fejsa; Pizzi; Taarabt; Cervi; Jota e De Tomas.



Onze do Leipzig: Gulacsi, Orban, Konate, Mukiele, Laimer, Forsberg, Halstenberg, Sabitzer, Demme, Poulsen y Werner.

Corte de Rúben Dias, já na área dos encarnados, a impedir que os alemães levassem a melhor após uma excelente jogada de ataque do Leipzig. Canto para a equipa alemã.Raul de Tomas a bater o livre por cima da baliza adversária.Raul de Tomas sofre falta à entrada da área. Livre perigoso para os encarnados.Golo anulado ao RB Leipzig. Forsberg estava em posição irregular.Já rola a bola no Estádio da Luz. Bruno Lage lança quatro estreias na Champions: Tomás Tavares, de 18 anos, Ferro, Jota e Raul de Tomas. Cervi volta aos revaldos, assim como Jota.O Benfica defronta esta terça-feira o RB Leipzig, da Alemanha, no Estádio da Luz, num jogo que marca a estreia dos encarnados na fase de grupos Liga dos Campeões 2019/20.