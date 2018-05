Benfica vence Moreirense por 1-0 na Luz e fica em segundo lugar

Jonas marcou o único golo. 'Águias' beneficiaram da derrota do Sporting na Madeira.

O Benfica garantiu este domingo o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Moreirense e beneficiar do desaire por 2-1 do Sporting no reduto do Marítimo, na 34.ª e última jornada.Na Luz, o avançado brasileiro Jonas, de regresso ao 'onze', marcou o golo da vitória, o seu 34.º na prova, aos 52 minutos, na marcação de uma grande penalidade, num resultado que não provocou a descida do conjunto de Moreira de Cónegos.Golo do Marítimo novamente celebrado na Luz.Substituição no Benfica. Sai Salvio e entra Keaton Parks.Vão jogar-se mais três minutos.Zivkovic remata! Bola sai muito longe da baliza de Jhonathan. Sem qualquer perigo!Nova alteração no Moreirense. Sai Arsénio, entra Matheus Reis.Salvio vê cartão amarelo.Substituição no Moreirense. Sai Tozé e entra Schons.Alteração no Benfica. Sai Jonas, entra Jiménez.Substituição na equipa do Moreirense. Sai Peña para a entrada de Dramé.Rafael Costa tenta a sua sorte de longe! Bola bate em Samaris e passa por cima da baliza do Benfica.Amarelo para Tozé. Livre para o Benfica batido por Zivkovic vai diretamente para fora.Alteração no Benfica. Sai Pizzi para a entrada de Samaris.Peña faz falta sobre Bruno Varela e vê o amarelo.Cartão amarelo para Pierre Sagna.Pizzi tenta surpreender Jhonathan que estava adiantado. Guardião do Moreirense teve de dar uma corrida para roubar a bola ao jogador do Benfica.Árbitro Fábio Veríssimo manda seguir.com a bola a sair por cima da barra.Varela estica-se e cede canto.Centro era de Grimaldo.Pizzi tenta passar para Jonas mas Alfa Semedo consegue executar o corte.Cruzamento de Zivkovic na esquerda e desvio de calcanhar ao primeiro poste.Começa a segunda parte na Luz! Equipas estiveram alguns minutos no relvado à espera para que todas as partidas pudessem recomeçar à mesma hora.Livre cobrado por Tozé, bola bate na barreira e passa o perigo para o Benfica.Cartão amarelo para Luisão. Livre em direção frontal à baliza de Varela.Zivkovic vê o cartão amarelo por falta sobre Tozé. É o quarto esta temporada.Remate à baliza após uma bela jogada de ataque dos 'encarnados'. Esférico sai muito enrolado.O árbitro manda jogar.Sporting marca e repõe igualdade no Estádio dos Barreiros. Marca Bas Dost!Adeptos do Benfica festejam o golo do Marítimo frente ao Sporting. Marca Joel!O Moreirense ainda não teve uma ocasião clara de perigo junto às redes de Varela.Ruben Dias cabeceia já dentro da área após livre batido por Zivkovic. Esférico sai muuito ao lado das redes do Moreirense.Douglas bate o livre diretamente para a baliza. Jhonatan estica-se e agarra sem dificuldade.Cartão amarelo para Neto.Livre a favorecer o Benfica batido. A bola termina nas mãos do guarda-redes de Moreira de Cónegos sem qualquer perigo.No frente a frente com o guardião do Moreirense, o brasileiro tinha tudo para marcar. Esférico saiu ao lado! Foi a primeira oportunidade clara de golo da partida.Defesa do Moreirense corta cabeceamento de Luisão. Passa o perigo para as redes de Jhonatan.Remate à baliza à guarda de Jhonatan, com a bola a bater num defesa. Canto para o Benfica. Mais um lance de perigo por parte das 'águias'!Benfica faz pela vida e é a equipa que está a mandar no jogo desta tarde no Estádio da Luz.Remate de fora da área com a bola a sair muuito perto do poste esquerdo da baliza do Moreirense. Boa oportunidade para o Benfica!Grimaldo cai na área e o Benfica pede penálti por alegada falta de Alfa Semedo. Árbitro manda seguir!Ângelo começa a partida a fazer falta sobre Cervi.Começa a partida no Estádio da Luz! Partida é decisiva para as contas do campeonato - "Encarnados" lutam pelo segundo lugar com o rival Sporting.--O Benfica já divulgou o onze com que vai iniciar o jogo frente ao Moreirense, uma partida da última jornada da Liga. A grande novidade é a titularidade de Jonas.joga de início com Jhonatan, Sagna, Iago Santos, Alfa Semedo e Rúben Lima; Ângelo Neto, Rafael Costa e Bilel; Tozé, Arsénio e Peña.Os "encarnados" tentam assegurar o segundo lugar da Liga, que disputam com o rival Sporting.