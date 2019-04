Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça o onze do Sporting para o embate frente ao V. Guimarães

Jogo tem início às 18 horas em Alvalade.

16:52

Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo deste sábado com o V. Guimarães. A partida tem início às 18 horas em Alvalade.



Onze do Sporting: Renan, Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Diaby, Raphinha e Luiz Phellype.