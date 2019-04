Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Veja o vídeo do lance polémico que terminou com o golo de Raphinha

Sporting vence V. Guimarães ao intervalo com um golo saído de uma jogada controversa.

19:05

O Sporting foi para o intervalo a vencer o Vitória de Guimarães por 1-0. O golo apontado por Raphinha, aos 39 minutos, surgiu de um lance polémico que levou os vimaranenses a contestarem fortemente a arbitragem.



Na jogada anterior, Acuña carregou Tozé por trás em cima da linha da área do Sporting, sem que Rui Costa apontasse falta. O lance seguiu e culminou com o golo do Sporting. O árbitro ouviu o VAR e validou o golo.



Wakaso viu o amarelo e pelo menos dois membros da equipa técnica do Vitória de Guimarães foram expulsos por protestos.