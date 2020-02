O Sporting defronta na Turquia o Basaksehir, na 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Depois do triunfo por 3-1 em Alvalade, os leões tentam confirmar a passagem. Estas são as escolhas de Silas para a equipa titular.



Onze do Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Ilori e Acuña; Battaglia, Wendel e Vietto; Bolasie, Jovane e Sporar

