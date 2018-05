Sporting perde e deixa escapar segundo lugar para o rival Benfica

Estoril e Paços de Ferreira descem de divisão.

13.05.18

O Benfica garantiu este domingo o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Moreirense e beneficiar do desaire por 2-1 do Sporting no reduto do Marítimo, na 34.ª e última jornada.



Na Luz, o avançado brasileiro Jonas, de regresso ao 'onze', marcou o golo da vitória, o seu 34.º na prova, aos 52 minutos, na marcação de uma grande penalidade, num resultado que não provocou a descida do conjunto de Moreira de Cónegos.



Por seu lado, o Sporting, que só precisava de ganhar ou de fazer um resultado idêntico ao do Benfica, perdeu na Madeira, onde Joel, aos 31 minutos, e Ghazaryan, aos 90+2, marcaram para os locais e Bas Dost, aos 32, para os 'leões'.



Descida de divisão

O Estoril Praia, com um empate no terreno do Feirense (0-0), e o Paços de Ferreira, derrotado na visita ao Portimonense (3-1), foram este domingo despromovidos à II Liga portuguesa de futebol.



Na 34.ª e última jornada da I Liga, o Estoril e o Feirense, em luta direta pela manutenção, não foram além de um 'nulo' que deixou os 'canarinhos' no 18.º e último lugar da classificação, com 30 pontos, e que ditou a sua despromoção após seis épocas no escalão principal. A equipa da casa ficou no 16.º posto, um ponto acima da linha de descida.



Em Portimão, o Paços de Ferreira foi batido por 3-1 e também não escapou à despromoção, terminando o campeonato no 17.º e penúltimo lugar, para regressar ao segundo escalão depois de 13 temporadas seguidas na I Liga.



O Moreirense, apesar da derrota na Luz com o Benfica (1-0), e o Vitória de Setúbal, com uma vitória em casa sobre o Tondela (1-0), asseguraram a manutenção, terminando em 15.º e 14.º, respetivamente, ambos com 32 pontos.





Relembre os momentos mais marcantes do Marítimo-Sporting:



+90'- Fim do jogo.



+90' - É bem visível o descontentamento por parte de toda a comitiva do Sporting que ao manter-se o resultado deixa escapar o segundo lugar da Liga para o Benfica. Os leões perdem igualmente o acesso à Liga dos Campeões.



+90' - Ghazarya

faz o segundo golo do Marítimo e aumenta a vantagem do marcador.







+90'- Alteração no Marítimo. Sai Correa, entra Oliveira.



90' - Cinco minutos de compensação.



87' - Perigo para as redes de Rui Patrício.



86' - Zainadine fica no relvado a queixar-se de dores.



86' - Montero fica muito perto do segundo golo.



85' - Ataque do Sporting.



84' - Alteração no Marítmo. Sai Bebeto, entra Diney.



83' -Última alteração no Sporting. Sai Piccini, entra Doumbia.



82' - Guarda-redes da casa pede assistência médica.



76'- Forte ataque dos leões.



74' - Capitão do Marítimo sai de campo devido às fortes dores sentidas. Entra Ricardo Valente.



73' - Equipa médica entra em campo para auxiliar Edgar Costa.



69' - Bas Dost tenta chegar à vantagem, mas não consegue finalizar.



67' - Segunda alteração no Sporting. Sai Battaglia, entra Montero.



67' - Mais uma grande oportunidade de golo para o Marítimo



66' - Resposta imediata, Bruno Fernandes remata mas sem a força necessária.



66' - Joel remata de cabeça, mas bola passa por cima das redes.



65' - Ataque dos leões, mas sem sucesso.



62' - Jorge Jesus prepara-se para mexer na equipa.



61'- Livre para o Sporting.



54' - Edgar Costa, jogador do Marítimo, fica a queixar-se de dores no braço. Equipa médica está no relvado a prestar assistência.



53' - Primeira alteração no Sporting. Sai Fábio Coentrão,entra Bryan Ruiz.



52' - Canto para a formação de Alvalade.



47' - Remate de Bruno Fernandes, mas o guarda-redes irariano defende com facilidade.



46' - Pontapé de canto para o Sporting.



45' - Início da segunda parte do jogo.



45' - Fim da primeira parte da partida. Não há tempo de compensação.



42' - Canto para os leões.



40' - Falta de Pablo sobre Bas Dost.



39' - Acuña remata mas por bola passa por cima das redes.



35' - Remata à baliza leonina, mas o guarda-redes agarra.



31' - Bas Dost marca o primeiro golo do Sporting e faz o empate. Marítimo 1-1 Sporting







30' - Joel faz o primeiro golo do jogo. Marítimo 1-0 Sporting







29' - Falta de Fábio Coentrão sobre Zainadine. Livre para o Marítimo.



29' - Quarto canto para a equipa da casa.



28' - Mais um ataque do Marítimo, Coates corta.



26' - Perigo para a baliza de Rui Patrício. Há canto por Rúben F.



24' - Jogo muito equilibrado entre as duas equipas.



22' - Ataque dos leões.



17' - Canto para o Marítimo.



12' - Bas Dost fica a queixar-se de dores após entrada dura.



10' - Grande oportunidade de golo para o Sporting.







09' - Remate do Marítimo, Rui Patrício agarra com facilidade.



08'- Pontapé de canto para os leões.



06' - Primeiro ataque da equipa da casa, mas Gelson corta a intenção.



05' - Bruno Fernandes fica caído no relvado.



04' - Entrada dura de Jean Cleber sobre Piccini.



02' - William Carvalho fica caído durante alguns segundos.



01' - Sporting com maior posse de bola.



0' - Começa a partida no Estádio dos Barreiros, na Madeira.







Conheça o onze do Marítimo: Amir, Bebeto, Zainadine, Pablo, Rúben Ferreira, Jean Cleber, Gamboa, Ghazaryan, Correa, Edgar Costa e Joel.



Conheça o onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Battaglia, William, Gelson, Acuña, Bruno Fernandes e Bas Dost.