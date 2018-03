Conheça os onzes iniciais de Portugal e Egito

Seleção nacional joga partida amigável esta sexta-feira.

"Portugal não tem um sonho, tem um objetivo. Não se considera favorito para o Campeonato do Mundo, mas vai lutar pela vitória. Todas as contas, todos os jogos são importantes, e Ronaldo, sendo o melhor do Mundo, tem um peso muito importante", disse Fernando Santos na conferência de imprensa de lançamento do jogo de hoje com o Egito (19h45), em Zurique, de preparação para o Mundial.



A convocatória para os jogos de hoje e com a Holanda (segunda-feira), a última antes da escolha do 23 a levar para a Rússia, mereceu esclarecimentos do selecionador.



"Não estamos aqui para dissipar dúvidas. Disse aos jogadores para desfrutarem deste estágio e dos jogos. Não vai haver teste nenhum. Disse-lhes que estão aqui porque fazem parte de um lote de 35 atletas que temos observado. Esta não é a equipa que vai estar no Mundial. Temos um lote alargado de jogadores que nos dão garantias. Podem vir outros, alguns podem sair", explicou Fernando Santos.

Beto, Cedric, Rolando, Bruno Alves, Guerreiro, Rúben Neves, Moutinho, João Mário, Bernardo, André Silva e Ronaldo.Mohamed El Shenawy; Ahmed Fathy, Ali Gabr, Ahmed Hegazy, Abdel Shafy, Tarek Hamed, Elneny, Abdallah Said, Trezeguet, Salah e Hassan.--