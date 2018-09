Já são conhecidos os onzes do Sp. Braga e do Sporting que se vão defrontar esta segunda-feira n o Estádio Municipal de Braga.



Onze do Sporting: Salin, Ristoski, Coates, André Pinto, Acuña, Battaglia e Gudelj, Nani, Bruno Fernandes e Raphinha, Montero.



Onze do Sp. Braga: Tiago Sá, Goiano, Bruno Viana, Pablo e Sequeira, Esgaio, João Novais, Claudemir e Ricardo Horta, Wilson Eduardo e Dyego Sousa.