Conselho de Disciplina pune Ristovski com um jogo de suspensão

Em causa a expulsão do lateral-direito do Sporting no embate com o Chaves.

17:51

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu Ristovski com um jogo de suspensão, na sequência da expulsão do lateral-direito do Sporting no embate com o Chaves. Ao que foi possível apurar, os leões foram notificados por volta das 17h15.



De acordo com o relatório do árbitro, mais tarde reitarado nos esclarecimentos complementares prestados pela equipa de arbitragem, Ristovski agiu com "brutalidade". "Tackle com força excessiva pondo em perigo a integridade física do adversário, atingindo com a sola da bota na perna. Não causando consequências", pode ler-se.



Perante esta decisão, e tal como o Record avançou, o Sporting enviou, às 17h27, recurso a pedir a despenalização do lateral macedónio, para que possa ser analisado em tempo útil, ou seja, até ao dérbi de quarta-feira com o Benfica, da Taça de Portugal.



No entanto, a probabilidade de o cartão vermelho ser 'retirado' é remota, uma vez que, ao que foi possível apurar, a equipa de arbitragem do referido jogo, desde Manuel Mota ao vídeo-árbitro Vasco Santos, foi ouvida pelo CD e manteve a opinião que o lance era passível de expulsão.



E, nestes casos, as decisões do órgão disciplinar da FPF não se sobrepõem à avaliação dos árbitros.