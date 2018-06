Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Continuidade de Marega no FC Porto mais difícil

Avançado maliano deve mesmo sair do Dragão. Premier League deve ser o destino.

Por Filipe António Ferreira | 10:51

A continuidade de Moussa Marega no FC Porto na próxima época é cada vez mais uma miragem. Vários clubes ingleses têm feito várias sondagens e devem avançar com propostas concretas nos próximos dias, apurou o CM.



O maliano, um dos grandes destaques dos dragões na conquista do 28º título de campeão, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros mas os dragões admitem ouvir propostas quando em cima da mesa estiverem pelo menos 35 milhões de euros.



Everton, West Ham e Aston Villa, todos da Premier League, são apenas alguns dos interessados pelo avançado de 27 anos que tem contrato até junho de 2020.



A SAD portista não quer perder o jogador mas não vai dificultar a saída do atleta que já admitiu que este "é um bom momento para sair".



Contudo, o FC Porto quer encaixar o máximo possível com o africano. É que o campeão nacional tem apenas 70% do passe do jogador (restantes 30% pertencem ao V. Guimarães).



Marega está no FC Porto desde 2015/2016. Em 2016/17 jogou cedido ao V. Guimarães.