Otávio renovou com o FC porto mas ainda não é seguro que continue nos dragões, devido à cobiça de clubes como o Liverpool, Valência e Fiorentina.









O médio brasileiro prolongou o vínculo com os dragões até 2025 e até aumentou a cláusula de rescisão para 60 milhões de euros. Mas existe uma alínea nesse contrato que permite ao jogador sair até ao final deste mês por 40 milhões de euros.





Leia também Lopetegui lança ataque a Corona Dos vários interessados, o Liverpool é aquele que mais seduz o brasileiro de 26 anos. Mas uma saída para Fiorentina ou Valência também é vista com bons olhos.

Quem está preocupado com esta indefinição é o treinador Sérgio Conceição, que tem no extremo um dos esteios da equipa para o ataque à nova temporada, onde os dragões se assumem como candidatos a ganhar todas as provas nacionais (Campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal).





Além de Otávio, também o extremo mexicano Corona tem mercado e já há ‘namoro’ com o Sevilha que pode resultar em casamento, ainda antes do arranque desta temporada.





É nesse sentido que os dragões viraram baterias para a contratação de Jacob Murphy, extremo de 26 anos que está com problemas na renovação com o Newcastle. Os dragões tentam defender-se de qualquer ataque para levar uma das joias da coroa e são muitas a serem cobiçadas.