Lopetegui lança ataque a Corona

O Sevilha, de Julen Lopetegui, tem Corona referenciado e o diretor desportivo da equipa espanhola, Monchi, não poupou elogios ao extremo: "É um grande jogador do FC Porto, que, além disso, trabalhou com o meu treinador. É um jogador importantíssimo."Monchi lembrou ainda, numa entrevista à Imagem Televisión, que Corona foi "nomeado o melhor jogador do campeonato português na temporada 2019/20".O mexicano tem contrato com o FC Porto até 2022, mas começa a ganhar forma a sua transferência. Até porque o extremo, de 28 anos, poderá sair na próxima temporada a custo zero.O Sevilha sabe disso e está a tentar uma compra a preço de saldos. Daí que Monchi deixe no ar a possibilidade da transferência não se concretizar este ano: "Pouco posso acrescentar relativamente àquilo que já todos sabemos. Corona é um jogador de um nível altíssimo. Tem de ser alvo de acompanhamento, mas isso não quer dizer que venha para o Sevilha já amanhã."Certo é que Corona ainda não renovou o contrato com o FC Porto e em janeiro já poderá assinar por outro clube. Uma situação que os dragões terão de acautelar para evitar perder mais uma ativo a custo zero... E Corona tem mercado.Com Sérgio Oliveira na porta de saída, os dragões estão a dar prioridade ao processo Grujic. O Liverpool pede agora 17 milhões de euros pelo médio. Os dragões tentam baixar o preço.