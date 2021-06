Jesús Corona quer sair do FC Porto

Jesús Corona quer deixar o FC Porto neste defeso, apurou o Correio da Manhã.O jogador mexicano acredita que aos 28 anos, e depois de seis épocas de dragão ao peito, está na altura de sair rumo a um novo projeto que lhe dê outra motivação desportiva, bem como um contrato milionário.Corona, que está a o serviço da sua seleção, já confidenciou, junto do seu círculo mais próximo, que pretende sair e já terá dado indicações ao seu empresário para procurar um novo clube. O FC Porto também está recetivo a uma saída, uma vez que o extremo vai entrar no último ano de contrato e poderá, se ficar, comprometer-se com um novo clube já em janeiro. Além disso os dragões são detentores de apenas 66% do seu passe, sendo que os restantes pertencem ao Twente (antigo clube de Tecatito).O jogador tem no seu contrato uma alínea que reduz a cláusula de rescisão de 30 para 20 milhões até ao final do mês. Um preço mais atrativo por um jogador que tem sido destaque do FC Porto nos últimos anos.Chelsea Sevilha, Everton, Wolverhampton e mais recentemente a Fiorentina já demonstraram interesse no internacional mexicano.Esta temporada Jesús Corona realizou 48 jogos pelo FC Porto, tendo apontado três golos.A imprensa britânica deu esta segunda-feira conta de que o lateral brasileiro Alex Telles vê com bons olhos um possível regresso ao FC Porto se não for opção frequente no Manchester United.