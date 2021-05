Musrati despede-se do Sp. Braga na final da Taça de Portugal

Al Musrati deve fazer o último jogo pelo Sp. Braga frente ao Benfica na final da Taça de Portugal, agendada para este domingo (20h30), apurou o Correio da Manhã. O médio, de 25 anos, é um dos jogadores do plantel com mais mercado e a SAD deverá avançar para a sua venda durante o verão, de modo a equilibrar o orçamento.





A ausência da próxima edição da Liga dos Campeões, que era uma ambição dos minhotos, torna inevitável a venda de jogadores para garantir a indispensável receita que compense o aumento da despesa, em virtude da aposta feita no início desta temporada, num plantel com jogadores de maior valia (e de custo mais elevado). Al Musrati tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros e uma cotação de mercado de 10 milhões. O preço para a sua saída, sabe o, está fixado no meio-termo, 20 milhões.

Nos últimos meses, Benfica e FC Porto já se mostraram interessados no jogador líbio, tal como clubes alemães. Os dragões, segundo apurou o CM, preferem comprar apenas parte do passe - como têm feito nas últimas épocas com vários jogadores, quer no mercado nacional, quer no estrangeiro -, solução que o Sp. Braga rejeita por pretender no imediato o maior encaixe possível. E até já definiu Lucas Mineiro (Gil Vicente) como o sucessor de Musrati para a próxima época.



Salvador reeleito

António Salvador, de 50 anos, foi esta sexta-feira reeleito presidente do Sp. Braga para o próximo triénio, numa votação com uma lista única. Passados 18 anos desde a sua chegada ao clube, Salvador tem como objetivos o regresso a um renovado estádio 1º de Maio e a conclusão da 2ª fase da Cidade Desportiva.