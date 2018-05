Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção à conquista da Rússia com 'bombas' milionárias

Jogadores convocados por Fernando Santos para o Mundial realizaram o primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Por André Ferreira | 01:30

Dia um da Seleção rumo ao Mundial da Rússia. Com muitas ausências (nove), o arranque da preparação de Portugal ficou marcado pelo desfile das máquinas dos eleitos de Fernando Santos.



Manuel Fernandes, do Lokomotiv de Moscovo, foi sem dúvida alguma aquele que mais curiosidade despertou entre os jornalistas presentes, aos comandos de um potente Ferrari 458 Itália, com um valor de mercado a rondar uns impressionantes 300 mil euros. Ricardo Quaresma (Besiktas), conhecido por ser apaixonado por carros caros e potentes, chegou num novíssimo Mercedes Classe S Coupé que custa mais de 150 mil euros.



Bernardo Silva, médio do Manchester City, marcou a diferença na Cidade do Futebol ao conduzir um modesto Smart com mais de três anos. O estreante Rúben Dias (único representante do Benfica na convocatória) chegou ao princípio da tarde no seu BMW Série 1 que tem um valor aproximado de 20 mil euros.



O primeiro a comparecer para os primeiros dias de trabalho foi o central Pepe (Besiktas), pouco passava da uma da tarde. Raphael Guerreiro, Anthony Lopes, Bruno Alves e José Fonte foram transportados até à Cidade do Futebol, em Oeiras, numa viatura com motorista.



Nos próximos dias, os jogadores vão chegar sempre por meios próprios. Só antes da partida para o primeiro jogo de preparação em Braga com a Tunísia (dia 28) é que o grupo dará início ao estágio numa unidade hoteleira.



Portugal vai treinar na Cidade Futebol até ao dia da viagem rumo à Rússia, no próximo dia 9 de junho. A Seleção entra em ação na prova com a Espanha no dia 15.