Cristiano Ronaldo amua com prémio a Bernardo Silva

Cristiano Ronaldo tem um grau de exigência muito grande com ele próprio e não escondeu algum desalento com a entrega do prémio de melhor jogador da Liga das Nações ao companheiro Bernardo Silva.Segundo oapurou, Cristiano Ronaldo apostou forte nesta Liga das Nações para convencer que merece ganhar a sua sexta Bola de Ouro.Foi o melhor marcador desta fase final (3 golos), ganhou a Supertaça e o campeonato de Itália, e o prémio de melhor jogador da Liga das Nações seria mais um contributo nesta luta por um prémio que volta a ter em Cristiano Ronaldo e Lionel Messi os principais favoritos.O argentino do Barcelona ganhou a Supertaça e a Liga espanholas. Foi o melhor marcador da Europa (Bota de Ouro), com 36 golos em 34 jogos, e da Liga dos Campeões com 12 golos em 10 jogos, tendo liderado o Barcelona até às meias-finais, sendo eliminado pelo campeão Liverpool.Nélson Semedo, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Ronaldo integram o onze da Liga das Nações.A UEFA divulgou a equipa escolhida pelos observadores técnicos da prova, David Moyes e Packie Bonner, depois da vitória de Portugal frente à Holanda (1-0) na final. CR7 foi o melhor marcador da fase final (3 golos).